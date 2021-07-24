Наступного тижня Іспанія відкриється для українців: умови в'їзду

З 27 липня громадянам України буде дозволений в'їзд в Іспанію. Це можливо відповідно до рішення Ради Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу у Twitter.
На в’їзді в країну буде потрібне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.
"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - наголосив Кулеба.
Раніше, згідно з рекомендаціями Євросоюзу, Франція відкрила кордони для українських туристів.
Крім того, влада Нідерландів дозволила з 22 липня в'їзд в країну українцям з будь-якою метою.
В які країни ЄС вже можуть їхати українці цього літа - в матеріалі РБК-Україна.