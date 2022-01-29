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Наступного тижня Джонсон проведе переговори з Путіним, - ЗМІ

Автор: Анна Полисученко

Британський прем'єр Борис Джонсон проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що в понеділок Міністерство закордонних справ Британії оголосить більш жорсткі санкції проти РФ. Це означає, що Британія може націлитися на стратегічні та фінансові інтереси Росії, незважаючи на повідомлення США про побоювання про обсяг "брудних" російських грошей в Лондоні. Американські дипломати висловили стурбованість тим, що будь-які санкції, введені проти Росії, виявляться неефективними через величезну кількість російських багатств в британській столиці.

Представник Даунінг-стріт заявив, що"прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі".

Наступного тижня Джонсон здійснить закордонний візит "в регіон", проте офіс Джонсона не повідомив подробиць про те, коли і куди саме відбудеться поїздка.

Раніше ми писали, що Джонсон заявив про готовність провести розмову з Путіним на тлі загострення навколо України.

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Великобританія