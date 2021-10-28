У наступному році в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій

За її словами, у січні буде зроблено перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.

Жінкам, які народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. "Ми помітили, що їхні пенсії могли виявитися меншими за ті, що нараховувалися торік. Тому запровадили підвищуючий коефіцієнт 9%", - скзала вона.

Лазебна повідомила, що далі буде індексація пенсій з 1 березня, а в жовтні є плани вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію. Людина старша за 70 років, яка має стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), не отримуватиме менше 3 000 грн.

"Ми розраховуємо, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні буде 4 000 грн", - сказала вона.