Наступного року в Україні 29 лікарень будуть обладнані вертолітними майданчиками

"Ми будемо відбудовувати 48 обласних лікарень, як дитячих, так і дорослих. І найголовніше - для того, щоб ми разом із МВС та ДСНС могли допомагати людям, у 29 з цих лікарень будуть побудовані вертолітні майданчики саме для того, щоб швидко доставляти людей до лікарень", - заявив Тимошенко.

За його словами, протягом цього року президентська програма досягла значних успіхів у відновленні медичної інфраструктури. Так, завершується будівництво 201 приймального відділення в опорних лікарнях та 600 амбулаторій. Оновлені були також і медзаклади у невеликих громадах, які обслуговують кілька населених пунктів.

"Якщо казати про приймальні відділення, то це не тільки будівництво чи реконструкція. Держава та місцеві громади на умовах співфінансування надає велику техніку, яку ці опорні лікарні загалом не бачили багато років, взагалі не знали про існування і можливість існування такої техніки в лікарні опорній. Це і апарати комп'ютерних томографів, це УЗІ, цифрові рентгени, цього року також ми доставимо ангіографи", - зазначив координатор "Великого будівництва".

Крім цього, програма продовжує займатися відновленням автодоріг з метою забезпечення проїзду автівок швидкої допомоги, поліції, ДСНС, пожежників. Загалом з 2019 по 2021 роки було оновлено 13 тис. км доріг, а до кінця 2024 року планується зробити 24 тис. км.

Говорячи про безпечну інфраструктуру, Тимошенко розповів про плани створити у кожній громаді сучасний та освітлений парк.

"З ініціативи президента наступного року ми починаємо реконструкцію або будівництво нового парку в кожній громаді. За цей рік ми підготували все, що можливо, і доробляємо усю проєктно-кошторисну документацію для того, щоб кожна громада отримала безпечний новий парк, де люди зможуть відпочивати", - резюмував він.