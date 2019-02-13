Наступне засідання ТКГ відбудеться 27 лютого

Тристороння контактна група сьогодні привітала передачу 33 ув'язнених

Следующее заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске состоится 27 февраля 2019 года. Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

В частности, гуманитарная рабочая группа ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины приветствует передачу 33 заключенных из отдельных районов Луганской области

"Сегодня группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с дальнейшей передачей таких заключенных", - сказал дипломат.

Экономическая рабочая группа обсудила актуальные вопросы водоснабжения.

"Участники пришли к согласию о необходимости введения упрощенного механизма оплаты поставок воды из ОРЛО в системе "Карбонит". Был согласован график проведения аудита компании "Вода Донбасса". Сейчас Международный комитет Красного Креста может начать работу", - отметил Сайдик.

В центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня были вопросы обеспечения устойчивости режима прекращения огня и гуманитарного разминирования вблизи гражданских объектов.

Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, предусмотренные минскими соглашениями.

Напомним, сегодня Украина на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске предложила российской стороне варианты обмена удерживаемыми лицами в нескольких форматах.