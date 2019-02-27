Наступне засідання ТКГ відбудеться 13 березня

Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Сьогодні на переговорах ОБСЄ закликала поліпшити пропускну здатність КПВВ на Донбасі

Наступне засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську відбудеться 13 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи щодо ситуації на сході України Мартін Сайдік подякував за участь у засіданнях контактної групи главу делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алана Ешліманна.

"Він, на жаль, закінчує свою роботу. Я хотів би висловити йому особисту подяку за всю ту підтримку, що ми отримали від нього і його співробітників", - сказав дипломат.

Нагадаємо, сьогодні представники ОРДЛО під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську зірвали переговори гуманітарної підгрупи щодо обміну заручниками.

Додамо, спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік закликав сторони до збільшення пропускної здатності КПВВ на Донбасі, а також зайнятися розмінуванням прилеглих до них доріг. За його словами, спостерігається неухильне зростання кількості перетинів лінії зіткнення через діючі пункти пропуску.