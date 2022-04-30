Наступний тиждень стане вирішальним. Експерти назвали умову для припинення наступу РФ

"Найкритичне становище зараз на Харківському та Ізюмському напрямках - там російська армія веде активні дії, щоб прорвати оборону. Якщо у них це вдасться, то вони зможуть оточити українське угруповання військ на Донбасі. Ті війська, які розташовуються на лінії фронту 2014 року, можуть бути взяті в котел і це суттєво допоможе Російській Федерації взяти під контроль адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - заявив голова відділу планувань генштабу Спілки оборони Естонії Янно Мярк.

Загалом, на думку естонських військових, ситуація на самому Донбасі зараз складається не на користь Росії. Збудована лінія оборони України дозволяє стримувати наступ ворога.

Крім того, Україна змогла взяти під контроль більшу частину Херсонської області та підійти до адміністративного центру впритул, однак розпочати штурм поки що у них не вистачає ресурсів.

"Для того, щоб провести повномасштабну атаку, потрібне наступальне озброєння, яке Україна неодноразово просила. Очевидно, тепер вони його отримають. Досі Україна мала дуже ретельно планувати свої наступи і це головна причина чому вони досі не взяли сам Херсон", - додав Мярк.

На думку естонських військових, наступний тиждень стане визначальним, і Росія спробує прорвати оборону України на східному фронті та взяти основні сили ЗСУ у котел. Якщо це не вийде, то подальший повномасштабний наступ військ Росії буде малоймовірним.