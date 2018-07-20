Следствие установило человека, причастного к убийству Шеремета

Новости Происшествия 20.07.2018 - 12:07
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

В Нацполиции добавили, что личность человека еще не установлена

Следствие установило человека, причастного к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом на брифинге в Одессе заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлено лицо, то есть не личность установлена, а человек, которого можно идентифицировать", - сказал он.

По словам Аброськина, установить личность преступника позволит анализ видеоматериала. Аброськин также добавил, что речь идет о человеке, который было до убийства и который был на видео при непосредственном минировании автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи по делу об убийстве Шеремета провели уже более 20 экспертиз.

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