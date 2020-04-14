Слідство просить домашній арешт для Чорновол, суд відклали через відвід

Державне бюро розслідувань пропонує взяти екс-нардепа Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

За словами в.о. директора бюро Олександра Соколова, таке рішення було ухвалене з низки пом’якшуючих причин.

"Задля забезпечення конституційних прав та свобод, враховуючи те, що Тетяна Чорновол є матір’ю неповнолітніх дітей, є учасником АТО, а також приймаючи до уваги ситуацію, яка склалася з поширенням COVID-19, слідчими ДБР запропоновано суду на період подальшого слідства обрати запобіжній захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - зазначається у повідомленні.

Остаточне покарання та провину Чорновол має встановити суд після закінчення розслідування даного кримінального провадження та скерування його для розгляду по суті.

Сьогодні Печерський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід Чорновол. На засіданні захист екс-нардепа заявив про відвід судді Сергія Вовка, після чого той оголосив перерву в засіданні на невизначений термін. Рішення про відвід буде виносити інший склад суддів.

Нагадаємо, Чорновол підозрюють в умисному вбивстві співробітника офісу Партії регіонів Володимира Захарова, який числиться в списку героїв Небесної сотні.

За інформацією ДБР, підпал офісу "Партії регіонів" на вулиці Липській стався у проміжок часу між 11 і 12 годинами днів 18 лютого 2014 року. При цьому смерть Володимира Захарова, в причетності до якої підозрюють Чорновол, настала раніше 13 годин.