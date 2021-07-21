Слідчими діями силовики створили колапс у морській галузі, - експерт

Морська галузь України фактично призупинила свою діяльність у зв'язку з проведенням слідчих дій за рішенням Шевченківського районного суду Києва. Причому паралізована робота різних галузей морегосподарства.
Про це повідомив експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник у блозі на Liga.net.
За його словами, після обшуків у морській адміністрації та Міністерстві інфраструктури перестали працювати основні реєстри. Зокрема, з 16 липня заблоковано Державний реєстр документів моряків України.
Крім того, як відзначають в Міністерстві інфраструктури та Асоціації крюїнгових компаній України, в результаті дій співробітників Управління СБУ в АР Крим, припинена робота електронних сервісів з підготовки та дипломування моряків України, що своєю чергою призвело до неможливості своєчасного отримання українськими моряками кваліфікаційних документів, а також їх підтвердження перед міжнародними кампаніями.
"Як результат - українські моряки не мають можливості працевлаштуватися. Зараз повсюдно зриваються контракти на рейси, оскільки судноплавні компанії елементарно не можуть отримати підтвердження кваліфікації моряків", - зазначив Микола Мельник.
Рішення Шевченківського районного суду також паралізувало і роботу реєстру видачі документів капітанів і власників маломірних судів.
Нагадаємо, у різних країн працює близько 200 000 українських моряків. Також тільки за останні 2,5 місяці в порти зайшло на вантажно-розвантажувальні роботи понад 4 тисячі суден. Зараз судна стоять на рейдах портів.