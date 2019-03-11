Слідчі Нацполіції перевірять факт прослуховування офісу Зеленського, - Аваков

Аваков заявив, що перевірка фактів слідчими може тривати лише кілька днів

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следователи Нацполиции проверяют факты относительно прослушивания офиса кандидата в президенты на выборах Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Свобода слова" на ICTV.

"По той ситуации с прослушкой мы имели встречу с Василием Сергеевичем и очень подробно разобрали эту ситуацию. Сейчас следователи проверяют эту ситуацию. Следователи Национальной полиции. Когда все документы будут на столе относительно того, кого прослушивали и на каких основаниях, где решение суда – тогда заявитель - то есть офис Зеленского - будет проинформирован", - сообщил Аваков

По его словам, проверка фактов следователями может длиться всего несколько дней.

"День или два и мы объявим об этом публично", - уточнил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Службе безопасности Украины заявили, что не прослушивают Владимира Зеленского, который является кандидатом в президенты 2019. СБУ заявляет, что Министерство внутренних дел сорвало им спецоперацию, когда сообщило о "прослушке" Владимира Зеленского.