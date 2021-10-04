Слідом за соцмережами. У роботі Netflix, Steam і PlayStation стався збій

Тисячі користувачів по всьому світу повідомляють про проблеми з роботою сервісів.

Так, 42% користувачів Netflix повідомляють про проблеми із завантаженням відео, 33% - про припинення роботи сайту, а ще 25% - що перестало працювати додаток сервісу.

У той же час більше 50% користувачів Steam повідомляють, що неможливо підключиться до сервера, при цьому майже у чверті всіх клієнтів виникають проблеми з авторизацією, а ще у 21% - виникають проблеми на самому сайті сервісу.

Також клієнти скаржаться на роботу PlayStation Network. У 58% користувачів виникає проблема з підключенням до сервісу, 23% - повідомляють про неможливість залогінитися, а ще 19% - не можуть грати в ігри через збій.