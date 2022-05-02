Під Слов'янськом сильно пошкоджений автомобільний міст, - CNN

Неподалік від Слов'янська Донецької області артилерійський снаряд приземлився поблизу або на мосту, що перетинає річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

Зображення CNN показують, що важливий автомобільний міст, що з’єднує місто Слов’янськ з населеними пунктами далі на Схід, сильно пошкоджено. Схоже, що принаймні один артилерійський снаряд приземлився поблизу або на мосту, який перетинає річку Сіверський Донець.

Міст є важливою сполучною ланкою між Слов’янськом та містом Лиман на Схід, яке вже кілька днів перебуває під потужним обстрілом російської артилерії.