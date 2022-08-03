У Слов'янську викрили двох посібників окупантів, які "зливали" дані про ЗСУ

Правоохоронці викрили двох жителів Слов'янська (Донецька область), які передавали ворогу дані про ЗСУ. Їм уже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідство встановило, що жителька Слов'янська тримала зв'язок з "куратором". У липні 2022 року вона отримала завдання зібрати дані про місця дислокації українських військових.

Жінка залучила місцевого жителя і за допомогою мобільних додатків зібрала інформацію про ЗСУ. Чоловік допоміг дізнатися геолокації, які потім надіслали окупантам.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Обох фігурантів затримали та оголосили їм підозру.