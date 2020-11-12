У Слов'янську відмовились посилювати карантин на вихідні

Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що у місті поки не будуть вводити карантин вихідного дня, який уряд запроваджує в Україні з 14 листопада. Він вважає, що такі рішення мають прийматись на місцях.

Про це Вадим Лях повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні - єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - сказав він.

Для того, щоб узгодити питання карантину вихідного дня, Вадим Лях направив лист до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Також Лях зазначив, що поки жодних додаткових обмежень у вихідні дні в місті не вводитимуть. Приймати рішення про карантин комісія з надзвичайних ситуацій буде через тиждень.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів прийняв рішення про введення в Україні карантину вихідного дня.

Після цього, у Львові, Рівному та Черкасах відмовились його вводити.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" про карантин вихідного дня.