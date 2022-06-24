У Слов'янську залишається ще чверть населення: мер розповів, чому люди не виїхали

Зі Слов'янську виїхало до 80 тисяч жителів, проте у місті ще залишається чверть населення.
Про це мер Слов'янська Вадим Лях розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Було близько 100 тисяч, залишилася чверть населення міста - близько 23-24 тисяч. Продовжуємо евакуацію. Не тільки здорових людей і дітей. Евакуюємо лежачих хворих постійно, вивозимо і людей з психічними захворюваннями - це не тільки жителі нашої громади, а й ті, хто транзитом їхав через наше місто і залишився тут. Тобто ніхто не кинутий, займаємося", - сказав він.
Також Лях зазначив, що у місті працюють банкомати і продовжують виплачуватися усі види соціальних допомог - пенсії, виплати, субсидії. Він підкреслив, що у Слов'янську немає гуманітарної катастрофи.
Мер вважає, що люди не їдуть з міста, бо звикли до нових умов і повітряних тривог.
"Причини називають різні, що вони нікому не потрібні, що немає грошей. Насправді, швидше за все, ці люди і раніше не виїжджали за межі області, їм психологічно страшно виїхати, тим більше на захід України", - сказав він.
При цьому Лях зазначає, що у жителів є й об'єктивні причини, як велика родина з лежачими хворими. Він каже, що люди не хочуть віїзжати таким великим колективом та намагаються пристосуватися. Також є мешканці з домашніми тваринами, які хвилюються за них.
"З іншого боку люди з таких категорій вже виїжджали і знайшли себе в інших областях. Надається допомога, переселенці отримують додаткові виплати", - додає мер.
Він вважає, що кількість бажаючих виїхати збільшиться як тільки почнеться "гаряча" фаза бойових дій.
Нагадаємо, російські війська намагаються відновити наступ на Слов'янськ.
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