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У Слов'янську окупанти обстріляли базу Червоного Хреста

Фото: у Слов'янську окупанти обстріляли базу Червоного Хреста (facebook.com/taras.logginov)
Автор: Константин Широкун

У Слов'янську Донецької області зі ствольної артилерії калібру 152 мм російськими військовими була обстріляна база евакуаційного загону Українського Червоного Хреста.

Про це заявив командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Тарас Логгінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Всього по центру було випущено чотири снаряди. В результаті обстрілу зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі. На щастя, з волонтерів ніхто не постраждав. У зруйнованій будівлі розташовувався евакуаційний загін, який з 18 квітня займався евакуацією поранених, хворих, маломобільних цивільних місцевих жителів.

Також представники Товариства Червоного Хреста України доставляли місцевому населенню продуктові та гігієнічні набори, тарпалін і поліетилен для ремонту будинків, ковдри, медикаменти та питну воду.

Повідомляється, що це місце на всіх картах відзначено, як резиденція Червоного Хреста, про це знало російське командування. Ні на самій базі, ні по сусідству не було ніяких військових об'єктів. Завтра всі волонтери на решті техніки продовжать евакуацію цивільного населення.

Нагадаємо, що російські окупанти після обіду 29 серпня завдали удару по центру Слов'янська. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Також повідомлялося, що війська РФ вночі 29 серпня завдали удару по одному з районів Слов'янська. В результаті обстрілу є проблема з постачанням електроенергії в деякі мікрорайони.

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