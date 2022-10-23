В Славутиче частично нет света. Время восстановления – неизвестно

В городе Славутиче сегодня, 23 октября, частично отключен свет. Когда энергоснабжение будет восстановлено, неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славутицкий городской совет .

О частичном или даже полном отключении энергоснабжения города еще три дня назад предупреждал мэр Славутича Юрий Фомичев, призвавший жителей зарядить гаджеты, приготовить еду и запастись водой.

Оккупационные российские войска с 10 октября методически уничтожают энергоинфраструктуру страны и уже нанесли по энергетическим объектам более 300 ударов.

Сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве и Киевской области, а жителей Черкасской и Житомирской областей энергетики попросили срочно снизить потребление электроэнергии. Как сообщает НЭК "Укрэнерго", это необходимо, чтобы избежать перегрузки сетей в этих регионах.