Славковський формат. Глава МЗС Австрії виступив із заявою напередодні візиту в Україну

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг у складі Славківського формату збирається відвідати Україну. Перед своїм візитом до Києва він заявив про беззастережну підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олександра Шалленберга.
"Спільна поїздка міністрів закордонних справ Славківського формату в Україну. Посилаємо сильний сигнал центральноєвропейської солідарності з українським народом. Адже суверенітет України - це питання нашої власної безпеки", - написав глава МЗС Австрії.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Славківського формату запланували офіційний візит в Україну, який відбудеться 7 і 8 лютого. Так, вже сьогодні до Києва прибудуть глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини - Ян Ліпавський, Олександр Шалленберг та Іван Корчок.
Раніше РБК-Україна повідомляло, чим планують зайнятися європейські політики в Україні.
Також нагадаємо, що в цей час в Україну з робочим візитом прилетить міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.