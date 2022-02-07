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Славковський формат. Глава МЗС Австрії виступив із заявою напередодні візиту в Україну

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг у складі Славківського формату збирається відвідати Україну. Перед своїм візитом до Києва він заявив про беззастережну підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олександра Шалленберга.

"Спільна поїздка міністрів закордонних справ Славківського формату в Україну. Посилаємо сильний сигнал центральноєвропейської солідарності з українським народом. Адже суверенітет України - це питання нашої власної безпеки", - написав глава МЗС Австрії.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Славківського формату запланували офіційний візит в Україну, який відбудеться 7 і 8 лютого. Так, вже сьогодні до Києва прибудуть глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини - Ян Ліпавський, Олександр Шалленберг та Іван Корчок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чим планують зайнятися європейські політики в Україні.

Також нагадаємо, що в цей час в Україну з робочим візитом прилетить міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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МЗСЧехіяСловаччинаАвстріяВізит в Україну