"Славия" Прага – "Заря": где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Славия" Прага – "Заря" состоится 23 августа в столице Чехии. Поединок примет стадион "Фортуна Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20.00.

Где смотреть матч "Славия" Прага – "Заря"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Дебютный матч луганцев в Лиге Европы в этом году покажут на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Славия" Прага – "Заря"

Букмекерская контора Favbet определила чешский гранд однозначным фаворитом встречи. На победу пражан принимают ставки со скромным коэффициентом 1,24. Зато вероятный успех луганского коллектива оценили космическим баллом 13,00. Ничья почти вдвое вероятнее – кэф 6,90.

Любители острых ощущений рассмотрят вариант с конкретным итоговым счетом 1:1 с перспективным коэффициентом 12,50. Вера в голевый дар хавбека Дмитрия Мышнева увеличит выигрыш в 6,5 раз. Интересная ставка на то, что замена произойдет быстрее гола, предложена с кэфом 5,50.

Ориентировочные составы на матч "Славия" Прага – "Заря"

"Славия" Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейрис, Дорли – Шранц, Лингр, Юречка – ван Бюрен

"Заря": Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух – Дришлюк, Батагов, Мышнев – В. Волошин, Антюх – Герреро

Победитель двухматчевого противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы. В предыдущем раунде "Славия" выбила "Днепр-1" (3:0, 1:1). Домашним стадионом на еврокубки "Заря" выбрала арену в польском Люблине.