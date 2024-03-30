Слабый оборонпром Запада: экс-генсек НАТО назвал пять идей решения проблемы

Расмуссен напомнил, что Северная Корея за один месяц поставила Москве столько артиллерийских боеприпасов, сколько Европейский Союз смог поставить Киеву за год.

"Россия производит три миллиона снарядов в год, тогда как США и Европа вместе взятые способны произвести для Киева только 1,2 миллиона. Несмотря на огромную экономическую мощь демократического мира, нас опережает арсенал автократии в России, Иране и Северной Корее", - отметил политик.

Он предупредил, что если западные союзники немедленно не увеличат поставки оружия и боеприпасов на Украину, будущее будет мрачным.

"Если не остановить Путина в Украине, это будет означать десятилетия нестабильности и конфликтов в Европе", - написал экс-генсек НАТО.

Перед лицом новой угрозы со стороны милитаризованной автократии, Расмуссен предложил пять идей, которые помогут начать действовать.

Во-первых, правительства должны заключать долгосрочные контракты с оборонной промышленностью, чтобы гарантировать, что компании имеют необходимый капитал для быстрого расширения мощностей.

Во-вторых, необходимо упростить и сократить процесс заключения контрактов. Подписанного письма о намерениях должно быть достаточно для быстрого запуска производства, а юридические детали следует улаживать по ходу дела.

В-третьих, следует временно смягчить правила проведения тендеров на оборонные контракты, чтобы производство можно было начать с прямых заказов компаниям, которые способны немедленно поставить оружие или боеприпасы.

В-четвертых, оборонной промышленности следует позволить амортизировать инвестиции в новые производственные мощности быстрее, чем обычно, чтобы отразить надежды на сокращение горизонтов войн и конфликтов.

Расмуссен также отмечает, что суверенные фонды, а также частные пенсионные и инвестиционные фонды должны создавать специальные пулы для инвестиций в оборонную промышленность. Это позволит привлечь частный капитал, необходимый для быстрого развития оборонной промышленности.