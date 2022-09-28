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Не слабость, а политическая мудрость. Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Фото: Ангела Меркель, бывший канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Политической мудростью будет серьезное отношение к заявлениям президента Российской Федерации Владимира Путина. Не следует все его угрозы считать блефом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung .

"Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, мол, это всего лишь блеф, но относиться к ним серьезно, это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости", - объяснила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин во время недавнего выступления в очередной раз прибег к ядерному шантажу, заявив, что якобы в России ядерное оружие лучше, чем у НАТО.

Между тем, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля, не стоит недооценивать ядерные угрозы Путина, особенно на фоне того, что российская армия загнана в угол.

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