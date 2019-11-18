SkyUp відновить рейси Харків-Париж в квітні

Українська лоукост авіакомпанія SkyUp відновить польоти з Харкова в Париж 3 квітня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Повідомляється, що рейси будуть здійснюватися з квітня по жовтень двічі на тиждень - по вівторках і п'ятниця. Їх Харкова вильоти заплановані на 14:10 (приліт - 16:55), з Парижа виліт планується на 17:55 (приліт - 22:15). Перельоти будуть здійснюватися в аеропорт Бове, який знаходиться в передмісті Парижа.

Ціна на квиток в одну сторону з урахуванням ручної поклажі становитиме 2200 грн (80 євро). В обидва боки квитки обійдуться в 4400 грн (160 євро).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують з 30 березня 2020 року і будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках (виліт з Києва о 11:10) і п'ятницях (виліт в 11:25). Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону.

Також повідомлялося, що 18 листопада харківський аеропорт скасував кілька рейсів з-за туману. Повідомляється, що зв'язку зі складними метеоумовами (туман) в розкладі рейсів аеропорту "Харків" скасовані рейси Харків-Київ PS 024 і Харків-Стамбул TK 6882. Крім того, затримані рейси Харків-Київ PQ 162, Харків-Шарм-ель-Шейх PQ 7121, Харків-Стамбул PC 427.