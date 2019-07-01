SkyUp повідомила про затримку низки рейсів через несправності у двох літаків

Рейси затримані у зв'язку з тим, що у двох літаків були виявлені несправності
Авіакомпанія SkyUp у понеділок ввечері, 1 липня, повідомила про затримку низки рейсів через несправності, виявлені у двох літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список рейсів, оприлюднений на сторінці авіаперевізника у Facebook.
Повідомляється, що "ряд рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками". Причина - у двох літаків були виявлені несправності, вказує прес-служба.
Зокрема, затримуються наступні рейси:
Прес-служба SkyUp повідомила "Інтерфакс-Україна", що обидва літаки будуть готові до виконання рейсів з 19:00 понеділка
Нагадаємо, Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап" на право перевезень пасажирів повітряним транспортом. Згідно з рішенням суду, дія ліцензії зупинена в рамках забезпечення позову до компанії.