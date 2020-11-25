SkyUp анонсував нові рейси в дев'ять країн Європи та Близького Сходу

Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період наступного року.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Авіапольоти будуть здійснюватися в Португалію, Польщу, Німеччину, Данію, Йорданію, Швецію, Сербію, Нідерланди і Словаччину.

Крім нових напрямків також залишаться доступними рейси до Франції, Італії, Греції, Чехії, Грузії, Іспанії, Болгарії, на Кіпр, у Вірменії, Албанії, Туреччини, Ізраїлю.

Крім того, авіакомпанія має намір розширити кількість міст у країнах прильоту, щоб пасажирам під час подорожі було зручно пересуватися в межах обраної країни.

Зокрема, очікуються рейси з Запоріжжя в Грузію, Грецію, Чехію, Іспанію, Туреччину і Кіпр.

Зі Львова літаки будуть літати в Грузію, Грецію, Чехію, Італію, Іспанію, Туреччину, Болгарію, Францію та Ізраїль.

З Харкова заплановані польоти в Грузію, Грецію, Чехію, Італію, Іспанію, Болгарію і Кіпр, а з Одеси - в Грузії, Чехію, Іспанію, Туреччину, Вірменію та Нідерланди.

Нагадаємо, 29 березня наступного року SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Крім того, з 23 листопада авіакомпанія SkyUp Airlines відновила польоти в Єреван. Вони будуть здійснюватися двічі на тиждень - щовівторка і щоп'ятниці.