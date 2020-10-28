ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Skyrizon і DCH втретє звернулися до АМКУ за дозволом на концентрацію акцій "Мотор Січі"

Автор: РБК-Україна

Китайські інвестори, представлені в Україні компанією Skyrizon, і їх український партнер група DCH втретє звернулися в Антимонопольний комітет України (АМКУ) для отримання дозволу на концентрацію шляхом придбання акцій запорізького авіабудівного підприємства ПАТ "Мотор Січ".

Про це повідомляється на офіційному сайті DCH.

Як відомо, на початку серпня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" DCH заявили про співробітництво у сфері розвитку українського авіабудування і про подачу спільної заявки в АМКУ.

З того часу АМКУ двічі повертав документи під формальними приводами без розгляду по суті.

Популярні новини

Як вважають експерти, АМКУ та його функціонери стали одними з ключових виконавців протиправної схеми блокування доступу китайських інвесторів до управління ПАТ "Мотор Січ".

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, 4 вересня китайські інвестори підприємства направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

Дії України вони кваліфікують як спробу експропріації їх інвестицій, що є порушенням українсько-китайської міжурядової угоди про захист і взаємне заохочення інвестиційної діяльності.

Міністерство юстиції України, за нашими даними, сформувало міжвідомчу робочу групу для доарбітражного врегулювання спірної ситуації, в яку увійшли, зокрема, представники АМКУ.

На думку учасників ринку, консервація ситуації, що склалася, насамперед може бути вигідна екс-власникові "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву, який завдяки арештів акцій зберігає фактичний контроль над підприємством.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України DCH ГруппаМотор СичАнтимонопольний комітет УкраїниКитай