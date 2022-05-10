Щоб приховати втрати на війні, РФ записує вбитих солдатів до "безвісти зниклих", - СБУ

Повідомляється, що їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, де "двухсотих" так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.

"Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки з людського зростання…" - розповідає окупант своїй дружині з "ДНР".

За його словами, це звалище організувати прямо під Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

"А дізнався він про це - бо там його знайома відшукала тіло брата. Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба", - повідомляє СБУ.