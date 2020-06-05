Приховав понад 16 млн гривень: завершено слідство у справі мера Одеси

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило слідство в одній із справ мера Одеси Геннадія Труханова. Його підозрюють у приховуванні майна на 16,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що вчора Труханову відкрили матеріали справи для ознайомлення.

За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи своєї дружини, з якою живе, але офіційно в розлученні. Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках.

Всього до декларації за 2017 він не вніс статки на загальну суму 16,3 млн гривень. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в рамках досудового розслідування.

Це - друга підозра Труханову в декларуванні недостовірної інформації. До цього йому інкримінували ст. 366-1 КК України через декларації за 2015-2016 роки.

Нагадаємо, у цій справі Труханова повідомили підозру ще в квітні; йому загрожує штраф до 51 тисячі гривень, а максимальне покарання за цією статтею - до двох років позбавлення волі.

Мер Одеси також фігурує у кримінальній справі про розкрадання 92 млн гривень з міського бюджету при продажу заводу "Краян".