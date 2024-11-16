Скриншот не имеет юридической силы. Как сделать копии документов с помощью "Дії"

"Если вы подумали попросить скрин документа из "Дії" - важно знать, что скриншот не имеет юридической силы. Чтобы получать копии цифровых документов, используйте сервис "Дії", - советуют специалисты.

Для этого, как для госучреждений, так и для бизнеса, следует использовать сервис Дія.QR, позволяющий получать электронные копии цифровых документов от клиентов без сложных технических настроек.

"Представьте ситуацию: вы нанимаете на работу нового работника, нужны сканкопии его документов: паспорта, справки ВПЛ, образовательных документов. Вместо покупки принтера или фотосессии документов вопрос можно решить без бумаг благодаря Дія.QR", - уточняют эксперты.

Для кого нужен Дія.QR

От госучреждений до малого и среднего бизнеса. QR уже используют ЦПАУ, учебные заведения, отели, автосалоны, ветеринарные клиники.

Что такое Дія.QR

Это уникальный QR-код, по которому ваше учреждение может получать копии цифровых документов в pdf-формате на свой e-mail. Достаточно заказать QR-код на портале "Дія" и разместить его в месте обслуживания клиентов.

Создать Дія.QR для собственного бизнеса можно по ссылке.