Ярко и бюджетно. 5 городов, в которых можно встретить Новый год не "за все деньги"

Каменец-Подольский

Каменец-Подольский является одним из самых популярных городов во время праздничных уикендов. Но при грамотном планировании путешествия, в нем можно отдохнуть довольно бюджетно.

По данным booking.ua, двухместный номер в хостеле можно снять за 527 грн в сутки, цены на семейные номера в отелях стартуют от 650 грн. Уже сейчас 76% отелей и хостелов, присутствующих на сайте, забронированы на новогоднюю ночь.

Каменец-Подольский особенный тем, что даже без какой-то развлекательной программы туристам все равно есть чем заняться в городе. Кроме посещения знаменитой крепости (вход для взрослых – 100 грн, для детей – 50 грн), также стоит осмотреть ратушу, кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла, замковый мост и Смотрицкий каньон.

Если путешествуете на машине, то стоит заехать и в Хотинскую крепость, которая совсем рядом. Стоимость входных билетов такая же, как и в Каменец-Подольске.

Много компании предлагают туры в Каменец-Подольский и на его окрестности. Три новогодних дня стоят от 5 580 грн с человека (выезд из Киева) и 3 700 грн (выезд из Львова). Следует дополнительно учесть, что придется доплачивать за питание и входные билеты в туристические локации.

Праздничный Каменец-Подольский (фото: kraina-ua.com)

Винница

В Винницу следует поехать на зимние праздники семьям с малыми детьми, поскольку в городе запланировано много тематических мероприятий. В канун Нового года в филармонии будет проходить интерактивное праздничное представление "Гарфилд – тайна украинского Рождества", в театре запланирована интерактивная новогодняя шоу-программа "Шкатулка с мечтами", а в ВГПУ детей ждут Новогодние приключения Щенячьего Патруля.

Также праздничные представления будут проходить в кукольном театре и в Подольском зоопарке. Билеты на события стоят от 150 грн.

Двухместные номера в Виннице в сутки стоят от 800 грн, в стоимость уже включены завтраки. Семейные номера на троих сдают за 1 170 грн. В хостелах двуспальная кровать в общем номере можно снять за 500 грн.

До 5 января на площади Кличанская пройдет рождественская ярмарка, которая поможет туристам погрузиться в праздничную атмосферу. На локации можно будет попробовать сладости, традиционные блюда и горячие напитки. Также стоит посетить культовые места в Виннице, о которых мы рассказывали раньше.

В Виннице запланировано много новогодних мероприятий для детей (фото: Facebook/Афиша Винницы – MoeMisto.ua)

Мукачево

Мукачево является одним из самых красивых городов Закарпатья. Оно немного уступает Ужгороду ценами на жизнь, поэтому отдых в нем может выйти довольно бюджетным.

В Новогоднюю ночь цены в гостиницах стартуют от 1 тысячи гривен за двухместный номер, за улучшенные условия придется заплатить от 1 300 грн. Еще ниже цены в хостелах, двуспальная кровать стоит 630 грн в сутки в четырехместном номере.

Главная туристическая локация в городе – замок Паланок, расположенный на горе вулканического происхождения. Он является одним из самых старинных и красивых замков в Украине. Для взрослых вход туда стоит 100 грн, для детей – 50 грн.

Мукачево вечером (фото: buyhouse.com.ua)

Также в городе много старинной архитектуры, поэтому прогулки по улочкам доставят немало удовольствия туристам. Любители активного отдыха могут отправиться на однодневные экскурсии в локации, расположенные рядом: посетить водопад Шипот в Пилипце и на канатке подняться на гору Гемба, или же поехать на термальные воды в Косино.

Цены на однодневные туры в среднем стоят от 870 грн, купание в термальных бассейнах: взрослые – 700 грн за три часа или 1 200 грн за целый день. Детям ростом до 150 см вход бесплатный.

Если планируете путешествие на машине, то можно посетить Дворец графов Шенборнов и Чинадиевский замок, которые расположены вблизи Мукачево.

Добавим, что немало туристических компаний предлагает туры на праздники в Мукачево и окрестности. Трехдневное путешествие с выездом из Львова стоит 4 400 грн с человека. Но в стоимость не входит питание и билеты в туристические локации.

Замок Паланок (фото: adamenko-tours.com)

Луцк

В Луцке громких гуляний на зимние праздники в этом году не будут проводить, но запланированы традиционные фестивали вертепов "С Рождеством Христовым!" – 26 декабря и "Рождественские песнопения" – 28 декабря.

В городе можно найти довольно низкие цены на жилье. В хостеле двухместный номер стоит от 560 грн, трехместный – от 700 грн.

Главной туристической локацией Луцка является замок Любарта, основанный еще в XIV веке. Стоимость входного билета составляет 120 грн для взрослых и 80 грн – для детей.

Также гостям города стоит посетить кафедральный костел Святых Апостолов Петра и Павла – это одна из самых ценных католических достопримечательностей на Волыни. В костеле можно спуститься в подземелье, стоимость билета: взрослый – 40, а детский – 20 гривен.

Популярным среди туристов также Музей современного искусства Корсаков, вход для взрослых стоит 100 грн, для детей – 50 грн. Также стоит увидеть дом скульптора Николая Голованя, который прозвали домом с химерами, поскольку он украшен почти 500 скульптурами, выполненными в разных стилях.

Елка напротив ТРЦ "Луч" в Луцке (скриншот)

Тернополь

В этом году в Тернополе массовых праздничных мероприятий также не будет, но в городе запланирован ряд культурных событий, которые помогут создать новогоднее настроение.

В филармонии на конец декабря запланированы концерты "Новогодняя импреза", а в академическом театре пройдут спектакли "Ночь перед Рождеством", "Гринч". Стоимость билетов стартует от 150 грн. Также на Театральной площади будет функционировать резиденция св. Николая, которую можно будет посетить бесплатно.

Если ваше путешествие будет длиться несколько дней, то обязательно нужно погулять в местных парках и возле Тернопольского пруда, также туристам стоит посетить Тернопольский кафедральный собор.

В хостелах проживание двух человек в общем номере обойдется в 540 грн в сутки, отдельный двухместный номер можно снять от 650 грн, а номера в отелях стоят от 750 грн.

Центральная елка в Тернополе в прошлые годы (фото: golos.te.ua)