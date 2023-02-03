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Яркий постер-данк защитника не спас "Шарлотт" в Иллинойсе: момент дня в НБА

Фото: Деннис Смит-младший набрал 7 пунктов против "Чикаго" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Шарлотт Хорнетс" Деннис Смит-младший возглавил подборку самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

25-летний американец запомнился эпизодом в финальной четверти. Защитник от линии штрафных бросков прорвался под щит соперника и в силовой манере исполнил слэм-данк одной рукой. Дуэт защитников лишь наблюдал за Смитом-младшим.

Роскошный выпад, однако, не спас "Шарлотт" от выездного поражения. "Чикаго Буллз" уверенно победил (114:98) и закрепился на 10-й строчке Восточной конференции НБА. Тем временем "Хорнетс" здесь же идут предпоследними.

Сам Смит-младший провел в игре ровно 20 минут. За это время он успел набрать 7 очков, сделал 1 подбор и отдал 1 ассист. Самым результативным в поединке стал плеймейкер "Хорнетс" Терри Розье (23 пункта).

Кто такой Деннис Смит-младший

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за команду местного университета. Выбран "Далласом" под 9-м номером на драфте НБА-2017.

Провел за "Маверикс" полтора сезона и стал частью обмена с "Нью-Йорк Никс". Посреди сезона 2020/21 оказался в рядах "Детройта", а следующий сезон провел за "Портленд". В сентябре прошлого года подписал контракт с "Хорнетс".

У него был трехлетний контракт с американским спортивным брендом Under Armour. Близкий друг Смита-младшего – рэпер Джей Коул.

К слову, накануне центровой "Миннесоты" Рид организовал момент дня с гейм-виннером против "Голден Стэйта".

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НБАБаскетбол