Яркая одежда и шлем. Украинцам объяснили, как безопасно управлять электротранспортом
Лето в разгаре, поэтому гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты можно увидеть чуть ли не на каждой улице. Однако несмотря на удобство данного транспорта стоит помнить и о безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление патрульной полиции Украины.
Управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания, ведь правила дорожного движения являются обязательными для всех участников дорожного движения.
Основные советы по безопасному управлению электротранспортом:
- изучите и неукоснительно соблюдайте ПДД. Если вы выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте правилами для велосипедистов;
- одевайте экипировку. Чтобы защитить себя от травмирования, одевайте шлем, наколенники, налокотники и защитные перчатки;
- обращайте внимание на дорожное покрытие - от его качества зависит траектория вашего движения в следующую секунду. Осторожно проезжайте лужи, под ними могут прятаться ямы;
- держите дистанцию. Мокрая дорога и материал дорожного покрытия влияет на длину тормозного пути;
- будьте заметны. Надевайте яркую одежду и разместите на ней светоотражающие элементы;
- помните, что управлять любым транспортом под действием алкоголя или наркотических средств - запрещено.
Напомним, мы писали, как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода.
РБК-Украина также сообщало, за что еще могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов.
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