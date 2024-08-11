Яркая одежда и шлем. Украинцам объяснили, как безопасно управлять электротранспортом

Лето в разгаре, поэтому гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты можно увидеть чуть ли не на каждой улице. Однако несмотря на удобство данного транспорта стоит помнить и о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление патрульной полиции Украины.

Управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания, ведь правила дорожного движения являются обязательными для всех участников дорожного движения.

Напомним, мы писали, как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода.

РБК-Украина также сообщало, за что еще могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов.

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