ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Яркая одежда и шлем. Украинцам объяснили, как безопасно управлять электротранспортом

Украина, Воскресенье 11 августа 2024 15:54
UA EN RU
Яркая одежда и шлем. Украинцам объяснили, как безопасно управлять электротранспортом Фото: полиция дала советы по управлению электротранспортом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Лето в разгаре, поэтому гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты можно увидеть чуть ли не на каждой улице. Однако несмотря на удобство данного транспорта стоит помнить и о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление патрульной полиции Украины.

Управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания, ведь правила дорожного движения являются обязательными для всех участников дорожного движения.

Основные советы по безопасному управлению электротранспортом:

  • изучите и неукоснительно соблюдайте ПДД. Если вы выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте правилами для велосипедистов;
  • одевайте экипировку. Чтобы защитить себя от травмирования, одевайте шлем, наколенники, налокотники и защитные перчатки;
  • обращайте внимание на дорожное покрытие - от его качества зависит траектория вашего движения в следующую секунду. Осторожно проезжайте лужи, под ними могут прятаться ямы;
  • держите дистанцию. Мокрая дорога и материал дорожного покрытия влияет на длину тормозного пути;
  • будьте заметны. Надевайте яркую одежду и разместите на ней светоотражающие элементы;
  • помните, что управлять любым транспортом под действием алкоголя или наркотических средств - запрещено.

Напомним, мы писали, как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода.

РБК-Украина также сообщало, за что еще могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
самокати
NEWS
Не долетают и разваливаются в воздухе. Что известно о ракетах из КНДР, которыми РФ бомбит Украину
Не долетают и разваливаются в воздухе. Что известно о ракетах из КНДР, которыми РФ бомбит Украину
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев