Сократят интервалы и не только. Что изменится в работе метро Киева с 15 мая
Киевский метрополитен с понедельника, 15 мая, снизит интервалы между поездами, а также откроет дополнительные выходы на некоторых станциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
"С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена парность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут", - сказано в сообщении.
Кроме этого, на девяти станциях будут открыты вторые выходы.
Красная линия:
- "Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;
- "Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;
- "Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;
- "Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.
Синяя линия:
- "Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;
- "Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;
- "Васильковский" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.
Зеленая линия:
- "Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;
- "Харьковский" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.
Однако на станции "Оболонь" все еще будет работать только один вестибюль - в направлении станции "Минская. Вестибюль №2 будет закрыт из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.
Напомним, в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.
С 26 марта в Киеве изменили график работы метрополитена и наземного транспорта.
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