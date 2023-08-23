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Сократили возможность ударов. Буданов рассказал, чем полезно уничтожение двух Ту-22 в России

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Операции, проведенные Украиной против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, позволили существенно сократить возможность ударов ракетами Х-22.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в настоящее время в воздушных операциях против Украины принимают участие 436 российских самолетов.

"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 - и минус два еще тех, кто на ремонте будет, то есть 27. То есть не так много тех, которые действительно летают", - сказал Буданов.

Он отметил, что во время проведения операций на российских военных аэродромах Сольцы и Шайковка были полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены.

"Те два, что поражены, будут со временем отремонтированы, это тоже надо понимать", - подчеркнул он.

Буданов также рассказал, что ГУР известные люди, которые провели операции по уничтожению самолетов, и они находятся на территории РФ.

Атака на военный аэродром "Сольцы"

19 августа Россия заявила об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. В Минобороны страны-агрессора заявили, что дрон коптерного типа пытался атаковать аэродром, но его якобы сбили.

Сообщалось, что из-за атак вспыхнул пожар на стоянке самолетов, один самолет получил повреждение.

При этом аналитики ISW считают, что из-за атаки повреждения получили по меньшей мере два стратегических самолета.

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