Швидкісний трамвай у Києві планують продовжити до "Палацу спорту"

Подати тендерні пропозиції можна до 20 травня.

Очікується, що трамвайні колії побудують із використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій. Також влаштують сучасне зовнішнє освітлення, нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло.

У трамваях встановлено спеціальне обладнання для маломобільних громадян, пристрої GPS, відеонагляду, безготівкової сплати вартості проїзду.

Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" фінансуватиметься за кошти Світового банку.