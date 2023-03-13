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Сокращение ВВП Украины в конце прошлого года превысило 31%, - Госстат

Фото: Сокращение ВВП Украины в конце прошлого года превысило 31% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упал на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Государственной службы статистики Украины.

"Реальный ВВП в IV квартале 2022 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 4,7% (с учетом сезонного фактора)", - говорится в сообщении.

А уменьшение реального ВВП по сравнению с IV кварталом 2021 достигло 31,4%.

Напомним, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в феврале 2023 года составило 26% (±2%), что лучше показателя января - 32% (±2%).

Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году. Пока он ухудшился с 3,2% до 1%.

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