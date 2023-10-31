Сокращение вдвое сроков возврата валютной выручки повредит внешней торговле, - нардеп

Из-за злоупотребления отдельных аграрных компаний, возящих зерно "по-черному", правительство с Нацбанком готовят уменьшение сроков возврата валютной выручки вдвое со 180 до 90 дней. Однако эта инициатива может навредить внешней торговле.

"Поговаривают, идея правительства (о сокращении сроков возврата валютной выручки, - ред.) была связана со злоупотреблениями нескольких компаний, возящих зерно "по-черному". Это справедливо. Но, если правила нарушают несколько игроков, это не повод наказывать" весь рынок. Нужно ли бороться с "черным экспортом"? Безусловно. Но не стоит думать, что такие радикальные и резкие решения изменят ситуацию, не убив при этом львиную часть порядочных украинских экспортеров", - подчеркнул Наталуха.

По его словам, у него были разговоры со многими украинскими экспортерами, и все они выражают непонимание - ведь нововведение правительства будет касаться абсолютно всех - и тех, кто торгует не аграрной продукцией, и тех, кто возит свои товары не через "зерновой коридор".

"Объясню простую логику. Корабль с металлом из Румынии плывет в Америку 3 месяца. Еще 2-3 месяца занимает процедура продажи. Потом еще 60 дней ждать постоплаты. Даже из ЕС никто не пылает желанием делать аванс за украинские товары, потому что рынок считается рисковым из-за риска из-за опасности. войну. Поэтому, такая идея просто похоронила бы внешнюю торговлю Украины", - подчеркнул Наталуха.

Именно поэтому, по его словам, он и его коллеги из Комитета по экономическому развитию обратились в Кабмин и НБУ по поводу пересмотра этого решения.

"Я благодарен коллегам из комитета за единогласную позицию и благодарен Кабмину за готовность к дискуссии. В дальнейшем мы готовы предложить площадку для обсуждения, идеи и предложения, чтобы вместе решить этот вопрос и прикрыть все лазейки для "черного экспорта", - резюмировал Наталуха.

Напомним, ранее политолог Николай Давидюк заявил, что курс на объявивший НБУ либерализацию валютного рынка не может быть отменен из-за злоупотребления отдельных агропромышленных групп и неэффективности таможни и БЭБ.