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ОСБЕ зафіксували на полігонах Донбасу більше ста танків

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Донбас, Четвер 10 лютого 2022 06:08
ОСБЕ зафіксували на полігонах Донбасу більше ста танків Фото: ОСБЕ зафіксували на полігонах Донбасу більше ста танків (facebook.com/oscesmm)
Автор: Анна Полисученко

СММ ОБСЄ зафіксувала 102 танки на трьох полігонах російських окупаційних військ. Їх помітили спостерігачі в окремих районах Донецької та Луганської областей, розміщених поза виділеними місцями зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт №30/2022.

"За лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей, Місія зафіксувала 102 танки на трьох полігонах біля Покровки, Круглика і Тернового", - йдеться у звіті.

Зокрема, 5 лютого в ході повітряного спостереження було виявлено 17 танків невстановленого типу на полігоні поблизу Покровки, де також розміщувалися 17 бойових броньованих машин.

Того ж дня спостерігачі зафіксували 27 танків на полігоні біля Круглика і 9 - на полігоні біля Тернового.

Крім того, на полігоні поблизу Тернового 7 лютого безпілотник СММ виявив 49 танків (Т-72 - 39 одиниць, Т-64 - 10 одиниць).

Відзначається, що на цьому полігоні російських окупаційних військ також знаходилися реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) і десять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених з порушенням ліній відведення.

Раніше ми писали, що глава ОБСЄ прилетить в Україну перед візитом до РФ. Відвідає Київ і Донбас.

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