"Скопировал мой стиль". Фьюри неожиданно признался в страхе перед Усиком

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Цыганский Король" на грани с иронией поделился соображениями об Усике. Реагируя на заявления украинского боксера о намерении сперва одолеть Фьюри в играх разума, он саркастически предположил, что вряд ли сможет нанести хотя бы удар, потому что Усик "выводит его из строя изнутри".

"Он изучал великих и скопировал мой стиль. Поэтому теперь я до черта боюсь. Я действительно боюсь, он копирует мой стиль. И все, что я делаю: разговоры, образы на пресс-конференциях, костюмы разных персонажей фильмов Marvel. Я очень хочу увидеть, что он приготовил для этого боя", – рассказал Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.