Скільки відновлено зруйнованих війною медичних закладів: відповідь МОЗ

Окупанти пошкодили або зруйнували в Україні 927 закладів охорони здоров'я, вже повністю відновлено 52 заклади, ще 200 медзакладів відновлені частково.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.