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Жителі канадського міста зібрали понад 60 тисяч доларів на медичні потреби України

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Україна, Неділя 26 червня 2022 21:45
Жителі канадського міста зібрали понад 60 тисяч доларів на медичні потреби України Фото: канадці передають 60 тисяч доларів на медицину (flickr.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Жителі канадського міста Егенвіль зібрали 90 000 канадських доларів на медичні потреби України. Це більш ніж 60 600 доларів США, або 2,16 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

На аукціоні були виставлені понад 60 лотів: від сертифіката на проживання в готелі Оттави до харчових продуктів. Також була представлена колекційна марка, авторка якої - студентка з України, харківʼянка Оксана Маляр. На аукціоні таку саму марку продали за 1500 канадських доларів.

На сьогодні сума загального від дня запуску кампанії збору на медичні потреби через платформу UNITED24 складає 84,8 млн грн.

Кошти спрямовуються на закупівлю медичного забезпечення. Так, нещодавно Міністерство охорони здоров’я разом з ДП "Медзакупівлі України" купило 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легенів.

Нове обладнання вже доставлено в центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і допомагає медикам транспортувати важких пацієнтів у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях України.

Нині МОЗ готується закупити хірургічні рентгенівські установки з C-аркою, які, зокрема, допомагають виявляти осколкові поранення.

Нагадаємо, українці всього за три дні скинулися на загальну суму в 600 мільйонів гривень на Байрактари.

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