На скільки впаде кількість випадків COVID-19 у липні: прогноз НАН України

В останні тижні продовжувалося зниження захворюваності COVID-19 та смертності на загальнонаціональному рівні за всіма головними показниками. Кількість нових випадків коронавірусної інфекції продовжить скорочуватися у липні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України .

Як зазначається в повідомленні, середня за тиждень кількість нових інфікованих на 30 червня 2021 року становить 588 на день для України.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року та 478 - протягом тижня 8-14 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.