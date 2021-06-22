Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року

В Україні виявили 296 нових випадків коронавірусу . Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

Нагадаємо, у Київській школі економіки попередили, що нова хвиля коронавірусу може початися вже влітку, якщо в Україні почне поширюватися штам "Дельта".

Зазначимо, Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 Серпня 2021 року. Також Уряд прийняв рішення про ослаблення обмежень в країні.