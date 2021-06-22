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Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 08:16
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року Фото: в Україні спад нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 296 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу

Госпіталізували 318 осіб, помер 21 пацієнт, а одужали 829 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 11 881 особу, методом ІФА - 1 448 осіб, експрес-тестами - 4 100 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

За весь час пандемії

Захворіли 2 230 142 особи; одужали 2 152 969 осіб, а померли 52 053 пацієнти.

Нагадаємо, у Київській школі економіки попередили, що нова хвиля коронавірусу може початися вже влітку, якщо в Україні почне поширюватися штам "Дельта".

Зазначимо, Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 Серпня 2021 року. Також Уряд прийняв рішення про ослаблення обмежень в країні.

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Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
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