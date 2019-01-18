Скільки українці витратять на вибори президента: названа гігантська сума

Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Стало відомо, яка сума з бюджету буде витрачена на вибори президента України

Вибори президента України обійдуться жителям нашої держави щонайменше у 2,3 млрд грн. Саме така сума на вибори закладена у державному бюджеті.

Так, на перший тур передбачено витратити 1,5 млрд грн, а на другий тур - 848 млн грн.

При цьому кошти на відеотрансляцію голосування з держбюджету на президентських виборах не передбачені. Це пов'язано з тим, що закупівля камер для виборів минулих років на суму майже 1 млрд грн, виявилася невиправданою.

Але є одне але. ЦВК в цьому році збільшив бюджет для функціонування Державного реєстру виборців: якщо в 2017 році орієнтовний обсяг видатків був визначений у розмірі 46,4 млн грн, то на ділі він збільшився в п'ять разів - до 223,5 млн. Влада пояснює це тим, що останнім часом зросла кількість і рівень складності кібератак на державні інформаційні ресурси. Тому треба посилити заходи безпеки. Звичайно ж, це робиться так само з кишені виборців.

Ілюстративне фото (УНІАН)

Додамо, що саме українці, які платять податки в бюджет, утримують весь державний апарат і, в даному випадку, по суті, фінансують вибори.

До речі, вибори президента будуть фінансуватися не тільки з бюджету, але і з грошових застав самих кандидатів. Вона становить 2,5 млн грн.

Гроші на агітацію, рекламу в ЗМІ, концерти і мітинги оплачують самі кандидати в президенти або їх спонсори і благодійники.

Ілюстративне фото (УНІАН)

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