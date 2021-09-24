RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Скільки українців зможуть отримати субсидії: у Мінсоцполітики озвучили прогноз

Автор: Олександр Білоус

На сьогоднішній день житлові субсидії вже оформили 2,5 млн домогосподарств. Всього у Мінсоцополітики чекають 3 млн одержувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

"Ми цього року чекаємо 3 мільйони одержувачів субсидій. Вже зараз субсидії отримують 2,5 мільйона", - сказав він.

За його словами, після початку опалювального сезону люди більше звертатимуться за призначенням субсидій, про що свідчить практика минулих років.

Нагадаємо, станом на кінець опалювального сезону 2020/2021 років субсидії отримували майже 3 млн домогосподарств. Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч подаватимуть декларації.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України істотно змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, купівлі валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні