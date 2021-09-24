Скільки українців зможуть отримати субсидії: у Мінсоцполітики озвучили прогноз

На сьогоднішній день житлові субсидії вже оформили 2,5 млн домогосподарств. Всього у Мінсоцополітики чекають 3 млн одержувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
"Ми цього року чекаємо 3 мільйони одержувачів субсидій. Вже зараз субсидії отримують 2,5 мільйона", - сказав він.
За його словами, після початку опалювального сезону люди більше звертатимуться за призначенням субсидій, про що свідчить практика минулих років.
Нагадаємо, станом на кінець опалювального сезону 2020/2021 років субсидії отримували майже 3 млн домогосподарств. Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч подаватимуть декларації.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України істотно змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, купівлі валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.