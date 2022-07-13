Скільки в Україні залишилося зерна та чи вистачить потужностей у разі відкриття портів: прогноз експерта

У разі домовленостей щодо розблокування портів Україна може досить швидко вивезти залишки зерна минулого врожаю. Але строки відвантажень будуть залежати від того, які саме порти будуть відкриті.

Нагальне питання

"Питання відкриття портів наразі важко переоцінити. Від його успіху залежить не тільки доля минулорічного і цьогорічного врожаю, а і перспективи врожаю майбутнього року. Вже наближається посівна кампанія з озимини, а її фінансування лежить на плечах виробника", - сказала вона.

Як зазначила Малишко, виробник не може фінансувати цю посівну, бо активи має в товарі, оскільки продати це зерно не може. "Попит дуже обмежений. Зерно наразі приблизно на 15-20% дешевше минулорічного на внутрішньому ринку. Недоотримання фінансів, зростання цін на зберігання і транспортування негативно відображається на фінансовому становищі сільгоспвиробника, і відповідно на перспективах наступного сезону", - додала експерт.

Об'єми для першочергового експорту

Що стосується фізичних об’ємів, то нереалізовані експортні залишки за оцінками "УкрАгроКонсалт" складають близько 15 млн тонн. "Це той вантаж, який необхідно вивезти в першу чергу. Окрім цього потрібно також реалізувати товари олійного ринку. Не стільки саме насіння олійних, скільки продукти переробки, зокрема шрот", - сказала Малишко.

За її словами, у довоєнний час Україна відвантажувала до 7 млн тонн зерна в піковий період. "Тобто потужностей портів вистачило б, щоб відвантажити наявні залишки минулого врожаю буквально за два місяці", - зазначила вона та додала, що зараз часу знадобиться більше.

Малишко зазначила, що слід враховувати ті пошкодження, що отримали термінали в результаті російської агресії. Крім того, біля третини цього зерна відвантажувалось через порти Миколаївської області, найближчі перспективи відкриття яких наразі викликають деякі сумніви.

"Тож строки відвантажень будуть залежать від того, якими саме будуть домовленості по розблокуванню портів, які порти будуть відкриті і як будуть рухатися кораблі", - додала експерт компанії "УкрАгроКонсалт".