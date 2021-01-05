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Скільки Україна заплатить МВФ в 2021 році: оприлюднено графік

Автор: Олександр Білоус

За рік Україна поверне майже 1,7 млрд доларів

Україна протягом 2021 року поверне Міжнародному валютному фонду 1 154,7 млн в спеціальних правах запозичення (SDR). За сьогоднішнім курсом це становить 1 672,9 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Згідно з графіком МВФ, перший великий платіж запланований на 4 лютого - 98,5 млн SDR - близько 142,7 млн доларів. Наступний платіж буде 12 березня - 295,5 млн SDR - 428 млн доларів.

Крім того, 4 серпня Україна заплатить 98,5 млн SDR, а 13 вересня - 295,5 млн SDR.

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За даними МВФ, протягом 2022 року Україна повинна заплатити 1668,9 млн SDR - 2 417,9 млн доларів.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати від МВФ у березні 2021 року другий транш за кредитною програмою на суму 0,7 млрд доларів.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 21 грудня починає роботу в Україні. Від її результатів залежить надання чергового траншу.

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