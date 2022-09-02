Скільки Україна планує експортувати зернових та олійних культур: прогноз Мінагрополітики

Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, внутрішнє споживання в Україні становить близько 20 млн тонн.

За його словами, на сьогодні досягнуто оптимального рівня використання потужностей автошляхів, річкових портів та залізниці - близько 3 млн тонн у місяць. І Міністерство агрополітики наразі працює над тим, щоб насамперед розширити обсяги вантажів, які йдуть через зерновий коридор морських портів, а також - через залізницю.

Мета - 5-6 млн тонн загального експорту с/г продукції в місяць, як це було до війни, сказав Висоцький.

Серед основних культур, які на сьогодні експортуються, - кукурудза, пшениця, соняшникова олія, ріпак.

Жнива 2022 року

Перший заступник міністра також розповів про перебіг жнив. Так, наразі зібрано майже 25 млн тонн зерна, оброблено 60 % посівних площ.

Наразі вже завершено збір пшениці (більше 19 млн тонн), ячменю (5,5 млн тонн), ріпаку (близько 3 млн тонн). Розпочинається збір сої, соняшника і кукурудзи. За прогнозом, їх маємо отримати 10 млн тонн, 3,5 млн тонн і 27 млн тонн відповідно.

Також фермери вже почали сіяти озимі. Достатньо хороший фокус їх уваги зосереджений на ріпаку - площі під нього знижуватися не мають, а от під озиму пшеницю вони дещо зменшаться.

"Українські фермери дещо переорієнтувалися з зернових на олійні. Ми бачимо зростання частки сої, рапсу, соняшника. Перш за все це відбувається через проблеми з логістикою. Також очевидно, що фермери хочуть вирощувати культури, які мають більшу додану вартість, вищу ціну за одну тонну, адже логістичні витрати є однаковими", - розповів Висоцький.

Така ж ситуація, на його думку, спостерігатиметься і в 2023 році.