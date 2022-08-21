Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Національна поліція розпочала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.
З 24 лютого 199 особам повідомлено про підозру, серед них найбільша кількість – цивільні. У МВС підкреслюють, що кожного місяця кількість виявлених колаборантів не зменшується. У середньому за місяць реєструється 160 таких кримінальних проваджень.
У яких регіонах виявлено найбільше колаборантів
Серед тих справ, які вже направлені до суду, найбільше колаборантів виявлено в Житомирській області-33, Сумській та Київській – 15 і 10 кримінальних проваджень відповідно.
Раніше повідомлялося, що СБУ зібрала доказову базу діяльності ще восьми колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Більшість з них в обмін на лояльність до ворога отримали фейкові посади в окупаційній "владі".
Також ми писали, що двоє "чиновників" з Луганської та Харківської областей отримали підозру від СБУ. Вони добровільно розпочали співпрацю з окупантами і перейшли на бік ворога.
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