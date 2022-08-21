ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

Новость на русском →
Київ, Неділя 21 серпня 2022 18:05
Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції Фото: Національна поліція роззявила 1200 кримінальних справ на колаборантів (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Національна поліція розпочала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

З 24 лютого 199 особам повідомлено про підозру, серед них найбільша кількість – цивільні. У МВС підкреслюють, що кожного місяця кількість виявлених колаборантів не зменшується. У середньому за місяць реєструється 160 таких кримінальних проваджень.

У яких регіонах виявлено найбільше колаборантів

Серед тих справ, які вже направлені до суду, найбільше колаборантів виявлено в Житомирській області-33, Сумській та Київській – 15 і 10 кримінальних проваджень відповідно.

Раніше повідомлялося, що СБУ зібрала доказову базу діяльності ще восьми колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Більшість з них в обмін на лояльність до ворога отримали фейкові посади в окупаційній "владі".

Також ми писали, що двоє "чиновників" з Луганської та Харківської областей отримали підозру від СБУ. Вони добровільно розпочали співпрацю з окупантами і перейшли на бік ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
национальная полиция Міністерство внутрішніх справ України Вторгнення Росії до України
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам