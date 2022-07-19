RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки систем HIMARS потрібно Україні для контрнаступу: відповідь Резнікова

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити окупантів, і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова на дискусії Atlantic Council.

"Враховуючи, що наша активна лінія фронту становить майже 2,5 тисяч кілометрів - це як відстань між Варшавою і Барселоною, - для ефективного захисту нам потрібно близько 50 таких систем", - сказав Резніков, маючи на увазі ракетно-артилерійські комплекси HIMARS і РСЗВ М270.

Він додав, Україна використовує ці системи "як хірургічний скальпель", а додаткові поставки дозволять Києву "повністю знищити російську логістику" та уникнути тактики масованих атак із великими втратами.

При цьому він підрахував, що для ефективного контрнаступу знадобиться близько 100 пускових установок HIMARS, а також додаткові БТР, БМП і розвідувальні безпілотники.

"Ми вже звільнили понад 1000 малих міст і сіл, які спочатку були захоплені Росією, і маємо звільнити ще близько 2500. Ми показали, що це можливо і що Росію точно можна перемогти", - сказав міністр оборони України.

Відомо, що з початку 1996 року всього виготовлено 540 пускових установок HIMARS. Тож міністр оборони розраховує на майже 20% цієї зброї.

Нагадаємо, Резніков назвав втрати РФ у битвах за Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Українські військові знищили близько 11 тисяч окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні